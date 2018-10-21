Gizlice fotoğrafları çekilen hostes ünlü oldu

Bir Facebook kullanıcısı geçen hafta bir uçuşta yolculara atıştırmalık dağıtan Mabel Goo'yu gördü ve çok beğendi.

Bir Facebook kullanıcısı geçen hafta bir uçuşta yolculara atıştırmalık dağıtan Mabel Goo'yu gördü ve çok beğendi. AirAsia'da çalışan Goo'nun fotoğrafını beğenen George Wong, ardından fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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Fotoğraflar 4 binden fazla beğeni aldı ve övgü dolu yorumlarla karşılaştı. 24 yaşındaki Mabel fotoğrafları gördü ancak biraz tüyler ürpertici olduğunu düşündü.



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Geçtiğimiz hafta viral haline gelmeye başladığından beri 50 binden fazla takipçiye ulaştı. Goo aynı zamanda dansçılık yapıyor ve bir yandan da okuyor.



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