Gizli kameraya fena yakalandılar iki genç kız asansöre bindiler ve...

Günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok şey var. Bunlardan biri de asansör. Uzmanlar her ne kadar sağlıklı yaşam için merdivenlerin kullanılmasını önerse de, günlük yaşamın temposu bizleri yoruyor ve asansörleri kullanıyoruz. Aman siz siz olun, asansör kullanayım derken asansörde kamera olduğunu unutmayın. Galerinin devamında ise asansörde kamera olduğunu unutup fena yakalananlar ise ibretlik...