Gizli kameraya fena yakalandılar iki genç kız asansöre bindiler ve...

Günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok şey var. Bunlardan biri de asansör. Uzmanlar her ne kadar sağlıklı yaşam için merdivenlerin kullanılmasını önerse de, günlük yaşamın temposu bizleri yoruyor ve asansörleri kullanıyoruz. Aman siz siz olun, asansör kullanayım derken asansörde kamera olduğunu unutmayın. Galerinin devamında ise asansörde kamera olduğunu unutup fena yakalananlar ise ibretlik...
SİPARİŞ GETİRDİĞİ PİZZAYI YİYEN KURYER; bir binaya pizza siparişi getiren kuryenin asansöre bindikten sonra getirdiği pizzadan bir dilim yediği o anlar kameralara böyle yansıdı...
HERKESİ HAYRETE DÜŞÜREN GENÇ KIZLAR; asansörün gizli kamerası olduğunu fark etmeyen genç kızlar, asansör kapıları kapanır kapanmaz öpüşmeye başlıyor. Gizli kamera mağduru olan bu kızlar bir dönem sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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