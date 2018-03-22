Gizli dünyaları ifşa oldu! Firar eden Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın peşindeymiş

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Kiriş, pijaması ve terliğiyle firar ederek gündeme gelen Ceylan Özgül için "Sürekli peşindeydi hocamızın. Bakışlarıyla etki altına almaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Gizli dünyaları ifşa oldu! Firar eden Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın peşindeymiş

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamaları ile firar eden kediciklerinden Ceylan Özgül (Özbudak) bombaları patlatmaya devam ediyor. Adnan Oktar ve tayfası saldırıya geçince Ceylan Özgül'den yeni bir açıklama geldi. Instagram hesabından bombaları patlatan Ceylan Özgül, Adnan Oktar ve kedicikleri için 'şeytani oluşum' ifadelerini kullanmış ve aileleri uyarmıştı.

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Gizli dünyaları ifşa oldu! Firar eden Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın peşindeymiş

CEYLAN ÖZGÜL'ÜN YENİ YAPTIĞI DUYURU: Adnan Oktar'dan kaçan kediciklerden Ceylan Özgül instagram hesabından ailelere seslendi ve 'kamuouyu duyurusu' diyerek ibretlik açıklamalar yaptı. İşte Ceylan Özgül'ün duyurusu; "Burdan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun.

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Gizli dünyaları ifşa oldu! Firar eden Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın peşindeymiş

ŞEYTANİ OLUŞUMLAR VAR : 'Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut.

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Gizli dünyaları ifşa oldu! Firar eden Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın peşindeymiş

İÇİNDEN ÇIKMAK ÇOK ZOR : Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir.

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