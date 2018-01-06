Gizli aşk isteği hüsranla sonuçlandı!

Gizli aşk isteği hüsranla sonuçlandı!

Geçtiğimiz dokuz aylık süreç ünlü oyuncu Brad Pitt (53) için oldukça zorlu geçti. Eşi Angelina Jolie’den (42) boşanan Oscar’lı oyuncu, basında kötü adam olarak gösterilip Jolie’yi Marion Cotillard ile aldatmakla suçlanmıştı. Pitt, mayıs ayında Associated Press’e verdiği bir röportajda, “İntihara meyilli değilim. Dünyada hala birçok güzellik ve sevilecek şey var” demişti. Alkolü bırakıp kendini geliştirmek için terapiye başlayan Pitt’in, 12 yıllık ilişkisinin ardından şu sıralar hayatında yeni bir sayfa açmaya çalıştığı öğrenildi.

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Gizli aşk isteği hüsranla sonuçlandı!

Mayıs ayında GQ Style’a verdiği röportajda, “Geçirdiğim bu süreçte zayıf noktalarımı ve başarısızlıklarımı kabul edip hatanın kendi payıma düşen kısmını üstlendim” diyen Pitt, şu sıralar yeni bir ilişkiye başlama aşamasında. Pitt’e yakın bir kaynağa göre uzun zamandır ilk kez yalnız kalan ünlü oyuncu, sık sık arkadaşlarıyla buluşuyor ve arkadaşları onu yeni insanlarla tanıştırıyor. İddiaya göre Pitt, şimdiye kadar birkaç kişiyle randevulaştı.

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Gizli aşk isteği hüsranla sonuçlandı!

Kaynaklara göre Pitt, yapımcılığını üstlendiği ‘The Lost City of Z’ adlı biyografik yapımda rol alan Sienna Miller ile birkaç buluşma gerçekleştirdi. İkilinin, 24 Haziran'da İngiltere'nin ünlü Glastonbury Festivali’nde bir araya geldiği iddia edilmişti.

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Gizli aşk isteği hüsranla sonuçlandı!

Pitt ve Miller ilk olarak nisan ayında ilişki iddialarıyla gündeme gelmişti. Los Angeles’ta gerçekleşen ‘The Lost City of Z’ ekibinin 25 kişilik yemeğinde, iki oyuncunun bol bol sohbet etmesi dikkat çekmişti.

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