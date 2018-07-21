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Gizemli lahitin sırrı çözüldü

Gizemli lahitin sırrı çözüldü

Bir inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahitin içindeki suyun içilmesi yönünde sosyal paylaşım sitelerinde kampanya başlatıldığı yönündeki haberlere Mısır yönetimi açıklık getirdi.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 23:32 - Güncelleme: 21-07-2018 23:32

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi, temmuz ayının başında ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de bulunan bir lahit içinde sıvının, hayat iksiri ya da kırmızı cıva değil lağım suyu olduğunu duyurdu.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri yaptığı açıklamada, uzmanların lahitin içindeki sudan numune alarak tahlil ettiğini ve bu suyun hayat iksiri ya da kırmızı cıva değil, lağım suyu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Lahitin içinde bulunan 3 kafatasının, askerlere ait olduğu yönünde daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Veziri, bu açıklamaları kafataslarının şekillerine bakarak yaptığını, onun dışında askerlere ait olup olmadıklarıyla ilgili ellerinde bulgu olmadığını, sadece birisinde ok izine rastlandığını aktardı.

Veziri, lahitin üzerinde hangi döneme ya da kime ait olduğuna dair hiyeroglif yazılar ya da süslemeler olmadığını belirtti.Batı basınında yer alan haberlerde, bulunan lahitin Büyük İskender'e ait olduğu yer almış ancak Mısır yönetimi bunu yalanlamıştı.

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