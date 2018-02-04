Gizemli kazının yapıldığı bölge çöküyor!

Mersin'deki gizemli kazının yapıldığı alanda son dakika korkutan gelişmeler yaşınıyor. Habertürk'ün haberine göre kazı çalışmasının ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Yapılan kazı çalışmasının sadece dikey değil, güney istikametine doğru yapıldığı da net şekilde görüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 yıl süren ve kamuoyuna her hangi bir açıklama yapılmadan 3 Kasım 2017'da kapatılan kazı alanındaki evlerin zeminde çökmeler devam ediyor. Kazı çalışmasının ardından toprakla kapatılan çukur çöktü. Çukurda kazı çalışmasının sadece dikey değil, güney istikametine doğru yapıldığı da net şekilde görüldü.