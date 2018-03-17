Gizemli erkekle İstanbul gecelerinde basıldı!

Son olarak 'Medcezir' dizisiyle ekranlarda olan ancak uzun süredir İstanbul gecelerinde görüntülenmeyen oyuncu Şebnem Dönmez, Arnavutköy’de ortaya çıktı. Gizemli bir erkekle birlikte eğlenen Şebnem Dönmez’in yanına daha sonra iki arkadaşı daha geldi. 43 yaşındaki güzel oyuncu, muhabirlerin “Beyefendi sevgiliniz mi?” şeklindeki sorusuna güldü ve kafa salladı.
Uzun süredir İstanbul gecelerinde görüntülenmeyen oyuncu Şebnem Dönmez, Arnavutköy’de ortaya çıktı. Gizemli bir erkekle birlikte eğlenen Şebnem Dönmez’in yanına daha sonra iki arkadaşı daha geldi. 43 yaşındaki güzel oyuncu, muhabirlerin “Beyefendi sevgiliniz mi?” şeklindeki sorusuna güldü ve kafa salladı.
Uzun süredir İstanbul gecelerinde görüntülenmeyen oyuncu Şebnem Dönmez, Arnavutköy’de ortaya çıktı. Gizemli bir erkekle birlikte eğlenen Şebnem Dönmez’in yanına daha sonra iki arkadaşı daha geldi. 43 yaşındaki güzel oyuncu, muhabirlerin “Beyefendi sevgiliniz mi?” şeklindeki sorusuna güldü ve kafa salladı.
Uzun süredir İstanbul gecelerinde görüntülenmeyen oyuncu Şebnem Dönmez, Arnavutköy’de ortaya çıktı. Gizemli bir erkekle birlikte eğlenen Şebnem Dönmez’in yanına daha sonra iki arkadaşı daha geldi. 43 yaşındaki güzel oyuncu, muhabirlerin “Beyefendi sevgiliniz mi?” şeklindeki sorusuna güldü ve kafa salladı.
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