Gizem Özdilli'den itiraf: Seks konusu beni çok utandırır

Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden biriydi. Şimdi sağlıklı yaşamla ilgileniyor; üçüncü kitabını yazıyor. Posta gazetesine konuşan Gizem Özdilli diyor ki: Artık erkeklere güvenmiyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var. İlişkilerde geldiğimiz noktaya bakın. ''İki buçuk yıl yalnız kalmak için uzun bir süre. Sekse de mi ihtiyacın olmuyor?'' şeklinde soruya cevap veren Özdilli, ''Ne kadar mankenlikten de gelsem, zamanında iç çamaşırı da giysem utangacım işte. Seks konusu beni çok utandırır.'' dedi.
Bu aralar sağlıklı yaşama takmış durumdasın. Yemek kitabın da çıktı...
Dedemlerin restoranları ve fırını vardı. Haliyle küçük yaştan itibaren mutfakta büyüdüm. Modellik yaparken bu yanımı sergileme şansım olmuyordu. Ama şimdilerde herkes yemeklere takmış durumda. Yemek programları bile revaçta. Ben de bu yeteneğimi ön plana çıkarınca dikkat çekti. Memnunum.
44 yaşındasın ve çok genç görünüyorsun. Var mı bir sırrın?
Geçenlerde bir defileye çıkmıştım. Bir gazete bunu haber yapmış. “38 yaşındaki Gizem Özdilli gelinlik defilesinde” diye başlık atmışlar. “Hay Allah razı olsun, 6 yaş küçük yazmışlar” dedim. Mutlu oldum. Ama ben genç kalmaya değil, sağlıklı yaşamaya uğraşıyorum.
Hayat seni olgunlaştırmış...
Sonunda ölüm varken başka çare var mı? Ben babamın elimde son nefesini verdiğini gördüm. Bundan daha acı ne olabilir ki... Büyük bir imtihan! Babam kanserdi. O ölünce gerçek hayata döndüm ve hayatın ne kadar kısa olduğunu anladım. 63 yaşında vefat etti. 10 sene oluyor. Böyle bir acıyı tadınca kaderci olmayı öğreniyorsun. Her şeyin Allah’tan geldiğini anlıyorsun.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER