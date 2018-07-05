Gizem Özdilli, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!

Daha önce verdiği röportajda ''İki buçuk yıl yalnız kalmak için uzun bir süre. Sekse de mi ihtiyacın olmuyor?'' şeklindeki soruya ''Mankenlikten de gelsem, zamanında iç çamaşırı da giysem utangacım işte. Seks konusu beni çok utandırır.'' diyen Gizem Özdilli, Fenerbahçeli futbolcuyu rezil etti.

Gizem Özdilli, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!

Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden biriydi. Şimdi sağlıklı yaşamla ilgileniyor; üçüncü kitabını yazıyor. Diyor ki: Artık erkeklere güvenmiyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var. İlişkilerde geldiğimiz noktaya bakın. Manken Gizem Özdilli, kendisine Instagram'da 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj atan Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'yı ifşa etti. Özdilli, "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" sözleriyle Fenerbahçeli futbolcuyu rezil etti.

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Gizem Özdilli, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!

ERKEKLER YALANCI VE ŞIMARIKLAR: Gizem Özdilli, daha önce verdiği röportajda ''Hayatında özel biri var mı?'' sorusuna ''İki buçuk yıldır sevgilim yok. Birkaç yıl önce bir takipçimin yaptığı tespit kendimle yüzleşmemi sağladı. “En adamdan daha adamsın. Hangi adam sana yanaşsın? dedi. Haklıydı! Erkeklere güvenmiyorum. Ben hepsinden daha sözünün eriyim.Hepsi aynı değildir. Haksızlık etme… Tecrübe ile sabit şekerim. Yüzde 90’ı aynı. Kendime uygun birini bulamıyorum. Tanışıyoruz, sonra diyorum ki, “Yok bununla olmaz. E, öyle hissedince de flört etmeye, magazine düşmeye bile değmiyor. Sonra çorap değiştirir gibi sevgili değiştiriyormuşsun gibi bir algı oluşuyor. Erkekler bana kızmasınlar ama büyük yalancılar. Korkunç yalan söylüyorlar.'' yanıtını vermişti.

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Gizem Özdilli, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!

Gizem Özdilli şöyle konuşmuştu; ''Bir bakıyorsun adam, toplantıdayım diyor tatilden çıkıyor. Hiç biri tek eşli değil. Bir kız arkadaşımdan öğrendim. Erkekler artık aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444’lü hat olarak şirket numarası gibi kaydediyorlarmış. İlişkilerde, evliliklerde geldiğimiz noktaya bakar mısın?''

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Gizem Özdilli, Fenerbahçeli futbolcuyu ifşa etti!

''Ben babam gibi bir adam aradım ömrüm boyunca. Ama nerede? Yok işte!'' diyen Özdilli, ''Ya da mesela soyadını yalan söylüyor. Sonra bir bakıyorsun evliymiş meğer. Şaka gibi...'' demişti.

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