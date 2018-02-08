Gizem Kurtulan nereli? Instagramında ailesi ve sevgilisini...

Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alan Gizem Kurtulan en sıradan karakterlerden biri. Aslen Bursalı olan Gizem Kurtulan ailesini ve sevgilisini instagram hesabında gizlemeyi tercih etmiş. Gizem Kurtulan'ın işi ve özgeçmişinde de pek dikkat çeken detaylar yok. İşte Gizem Kurtulan'ın işi, özgeçmişi ve instagramından yansıyan görüntüleri;