Gizem Kurtulan nereli? Instagramında ailesi ve sevgilisini...

Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alan Gizem Kurtulan en sıradan karakterlerden biri. Aslen Bursalı olan Gizem Kurtulan ailesini ve sevgilisini instagram hesabında gizlemeyi tercih etmiş. Gizem Kurtulan'ın işi ve özgeçmişinde de pek dikkat çeken detaylar yok. İşte Gizem Kurtulan'ın işi, özgeçmişi ve instagramından yansıyan görüntüleri;
GİZEM KURTULAN NERELİ : Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa Mustafakemalpaşa’da dünyaya geldi. Pilates eğitmenliği yapan Gizem Kurtulan bekar ve instagram hesabına bakılacak olursa özel hayatında biri yer almıyor.
Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezunu.
Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şatafattan ve şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan dereceye de girmiş.
GİZEM KURTULAN'IN INSTAGRAMI : Gizem Kurtulan'ın instagram hesabı da sade ve sıradan hayatının yansıması. Ailesiyle ilgili görüntülere yer vermeyen Gizem Kurtulan, varsa sevgilisi onu da gizliyor. İşte genç kızın hesabından yansıyan görüntüleri;
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