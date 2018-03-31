Gizem Karaca'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı!

Güzel oyuncu Gizem Karaca, 'Siz hiç şiddete maruz kaldınız mı?' şeklinde soruya ''Gençken otobüste tacize uğradığım, bir kadın olarak kendimi koruyamadığım zamanlar oldu. Ne kadar yazık!'' ifadelerini kullandı.

Çocukluğu Amerika ve Kanada’da geçti. Türkiye’ye dönme nedenini “Özlem ve kader” diye özetliyor. Üniversitede hayalindeki bölümü kazanamayınca Miss Turkey’ye katıldı ve ikinci oldu. Hiç aklında yokken oyunculuk yapmaya başladı. Yedi yılda 13 projenin başrolünde oynadı. Yeni dizisi; bu akşam Kanal D’de başlayacak olan ‘İnsanlık Suçu’ dizisi. Beş ay önce evlenen Gizem Karaca, hayat hikâyesini, aşka bakışını ve yeni projesini Hürriyet gazetesine anlattı. Twitter

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'Yedi yıldır ekrandasınız. 13 farklı işte başrol oynadınız. Nedir sizi bu kadar çabuk o noktaya taşıyan? Güzellik, yetenek, şans...' sorusuna cevap veren Gizem Karaca, ''Zamanında şansımı fark edip iyi yönlendirebildim diyelim. Grafik ve animasyon işleri yapma hayalim vardı. İngilizcem iyi olduğu için Amerikan kültürü okumak istiyordum ama puanım Fransız dili ve edebiyatına yetti. 2011’de üniversiteye girdim. Sonra da Miss Turkey seçmelerine katıldım.'' dedi. Twitter

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Gizem Karaca, 'Siz hiç şiddete maruz kaldınız mı?' şeklinde soruya ''Gençken otobüste tacize uğradığım, bir kadın olarak kendimi koruyamadığım zamanlar oldu. Ne kadar yazık!'' ifadelerini kullandı. Twitter

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