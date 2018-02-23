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Gizem Hatipoğlu kimdir eşi Hakan Hatipoğlu aslen nereli?

Gizem Hatipoğlu kimdir eşi Hakan Hatipoğlu aslen nereli?

Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Akın Hatipoğlu İstanbul doğumlu. Gizem Hatipoğlu'nun kocası Hakan Hatipoğlu üçüncü kez Survivor'a gitti. Peki Hakan Hatipoğlu kaç yaşında eşi ile nasıl tanıştı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 20:30 - Güncelleme: 23-02-2018 20:30

Hakan Hatipoğlu Survivor'a katıldığı ilk yıl adada yarışmacı olan Gizem Akın ile aşk yaşadı. Çift ilişkilerini adadan dönünce 2011 yılında evlilikle noktaladı. Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu Survivor'dan önce de Acun Ilıcalı'nın bir diğer yarışması Var Mısın Yok musun'da boy göstermişti.

Gizem Hatipoğlu,1988 İstanbul doğumlu. Eğitimini Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Gizem Hatipoğlu şu anda TV 8.5 kanalında sağlık programı sunuyor. Gizem Hatipoğlu, Merve Oflaz'ın birinci olduğu Survivor kadrosunda yer almıştı. Adadan sonra ekranda kendine yer edinen Gizem Hatipoğlu, 2011 yılında Star Tv'de yayınlanan Star Life adlı magazin programını ve 2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi programlarını sundu. Gizem Hatipoğlu kocası Hakan Hatipoğlu gibi Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği isimlerden biri.

EŞİ HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA : 38 yaşında olan Hakan Hatipoğlu 3. kez Survivor'a katıldı. Hakan Hatipoğlu aslen Çanakkale'li. 28 Kasım 1979 doğumlu olan Hakan Hatipoğlu sutopu oyuncusu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Hakan Hatipoğlu, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Hakan Hatipoğlu'nu Türkiye Survivor yarışması ve TV8 kanalındaki Panorama sunuculuğu ile tanıdı. Hakan Hatipoğlu Survivor'a üçüncü kez katılan isimlerden biri. Hakan ilk olarak 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de yarıştı. Ardından 2015 yılındaki Survivor All Star'da bulundu. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kadrolusu olan Hakan Hatipoğlu eşini de Survivor'dan buldu.

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