  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gizem Güven kiminle nişanlı müstakbel eşi Caner Trup kimdir?

Gizem Güven kiminle nişanlı müstakbel eşi Caner Trup kimdir?

Sihirli Annem dizisi ile bir döneme damga vuran genç oyuncu Gizem Güven büyüdü, alımlı güzel bir genç kız oldu. Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor. Futbolcu Caner Trup ile nişanlanan Gizem Güven şu günlerde aşk sarhoşu, evlilik için gün sayıyor.. Peki Caner Trup kimdir, yaşı kaç

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 24-01-2019 10:35 - Güncelleme: 24-01-2019 10:35

Sihirli Annem dizisi bir dönemin fenomen dizileri arasında yer aldı. Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven ise şimdilerde bambaşka biri oldu. Dizi yıllarında henüz ilkokul öğrencisi olan Gizem Güven şimdi büyüdü, çok güzel, alımlı bir genç kız oldu. 25 yaşındaki genç oyuncu yeni projelerde yer alacak, yeniden ekranlara dönecek. Peki Sihirli Annem Ceren, Gizem Güven kimdir, aslen nereli evlendi mi? Genç oyuncu futbolcu Caner Turp ile nişanlı evlilik için gün sayıyor. 

GİZEM GÜVEN KİMDİR: 1 Ocak 1994 yılında doğan Gizem Güven, İstanbullu. Mütevazi bir aileden gelen Gizem Güven, küçük yaştan itibaren reklam yüzü olması sebebiyle ekranlarla genç yaşta tanıştı. İlk projesine 3 yaşında dahil olan Gizem Güven, böylece kısa süre içerisinde fark edildi ve genç oyuncu olarak projelerde yer almaya başladı.

Gizem Güven Hangi Okulda ve Bölümde Eğitim Aldı: Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü okumasına rağmen oyunculuğa daha sıcak bakan Gizem Güven, bu nedenle daha çok bu alana yöneldi. İki Arada Aşk adlı diziyle profesyonel oyunculuğa giriş yapan oyuncu, ardından reklam filmlerine devam etti.

Oyuncunun en çok tanınmasını sağlayan yapım ise Sihirli Annem oldu. Dizide genç bir karakteri canlandıran Gizem Güven, hala akıllarda o küçük haliyle yer alır.2002 yılında ekranlara gelen bu yapım, hala Türkiye’nin unutulmazları arasında yer almaktadır.

Sanatlara özel bir ilgisi bulunan Gizem Güven, oyunculuğunun yanı sıra farklı enstrümanlara ilgi duyuyor. Küçük yaştan itibaren ekranlarda olması sayesinde farklı ödüller almayı da başaran genç oyuncu, Bilfen Okulları En iyi çocuk oyuncu (2003-2004) ve Sarıyer Belediyesi 2.Uluslar Arası Çocuk Şenliği Basın Ödülleri En İyi Çocuk Oyuncu (2006) gibi ödüllerin sahibi.

Oyuncunun yer aldığı en önemli yapımlar ise; Sihirli Annem, Eylül, İki Arada Aşk, Sümelanın Şifresi Temel, Yedi Kule ve Hayat Yokuşu. 

EVLİLİK İÇİN GÜN SAYIYOR: Genç ve başarılı oyuncu Gizem Güven futbolcu Caner Trup ile nişanlı, çift evlilik için şu günlerde gün sayıyor. Mutluluk pozlarını sık sık instagramda paylaşan Gizem Güven nişanını böyle ilan etmişti...

Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile sözlenen Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan, "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik" notuyla duyurdu.

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gizem Güven kiminle nişanlı müstakbel eşi Caner Trup kimdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro