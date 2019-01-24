Gizem Güven kiminle nişanlı müstakbel eşi Caner Trup kimdir?

Sihirli Annem dizisi bir dönemin fenomen dizileri arasında yer aldı. Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven ise şimdilerde bambaşka biri oldu. Dizi yıllarında henüz ilkokul öğrencisi olan Gizem Güven şimdi büyüdü, çok güzel, alımlı bir genç kız oldu. 25 yaşındaki genç oyuncu yeni projelerde yer alacak, yeniden ekranlara dönecek. Peki Sihirli Annem Ceren, Gizem Güven kimdir, aslen nereli evlendi mi? Genç oyuncu futbolcu Caner Turp ile nişanlı evlilik için gün sayıyor.

GİZEM GÜVEN KİMDİR: 1 Ocak 1994 yılında doğan Gizem Güven, İstanbullu. Mütevazi bir aileden gelen Gizem Güven, küçük yaştan itibaren reklam yüzü olması sebebiyle ekranlarla genç yaşta tanıştı. İlk projesine 3 yaşında dahil olan Gizem Güven, böylece kısa süre içerisinde fark edildi ve genç oyuncu olarak projelerde yer almaya başladı.

Gizem Güven Hangi Okulda ve Bölümde Eğitim Aldı: Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü okumasına rağmen oyunculuğa daha sıcak bakan Gizem Güven, bu nedenle daha çok bu alana yöneldi. İki Arada Aşk adlı diziyle profesyonel oyunculuğa giriş yapan oyuncu, ardından reklam filmlerine devam etti.

Oyuncunun en çok tanınmasını sağlayan yapım ise Sihirli Annem oldu. Dizide genç bir karakteri canlandıran Gizem Güven, hala akıllarda o küçük haliyle yer alır.2002 yılında ekranlara gelen bu yapım, hala Türkiye’nin unutulmazları arasında yer almaktadır.

Sanatlara özel bir ilgisi bulunan Gizem Güven, oyunculuğunun yanı sıra farklı enstrümanlara ilgi duyuyor. Küçük yaştan itibaren ekranlarda olması sayesinde farklı ödüller almayı da başaran genç oyuncu, Bilfen Okulları En iyi çocuk oyuncu (2003-2004) ve Sarıyer Belediyesi 2.Uluslar Arası Çocuk Şenliği Basın Ödülleri En İyi Çocuk Oyuncu (2006) gibi ödüllerin sahibi.

Oyuncunun yer aldığı en önemli yapımlar ise; Sihirli Annem, Eylül, İki Arada Aşk, Sümelanın Şifresi Temel, Yedi Kule ve Hayat Yokuşu.

EVLİLİK İÇİN GÜN SAYIYOR: Genç ve başarılı oyuncu Gizem Güven futbolcu Caner Trup ile nişanlı, çift evlilik için şu günlerde gün sayıyor. Mutluluk pozlarını sık sık instagramda paylaşan Gizem Güven nişanını böyle ilan etmişti...

Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile sözlenen Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan, "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik" notuyla duyurdu.