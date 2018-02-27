Giza Piramidi'nin sırrı çözüldü!

Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha mercek altına alındı ve yapının tasarımı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde...
Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. ABD'li mühendis Glen Dash, Keops Piramidi'nin tasarımının ardındaki sırrı çözdüğüne inanıyor.
Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen Keops Piramidi'nin tepesi orantısız olsa da kuzey, güney, doğu ve batı ana yönleri son derece kusursuz biçimde tasarlanmış.
Peki Keops Piramidi'nin bu şekilde tasarlanmasının sebebi aslında ne? İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Dash, bu sorunun cevabını bulduğu iddiasında...
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