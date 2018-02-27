Giza Piramidi'nin sırrı çözüldü!

Mısır'daki Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha mercek altına alındı ve yapının tasarımı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde...