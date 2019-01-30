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Giyim markası Forever New Türkiye'den çıkıyor siparişler ne olacak?

Giyim markası Forever New Türkiye'den çıkıyor siparişler ne olacak?

AVUSTRALYALI giyim markası Forever New Türkiye'den çıkma kararı aldı. Şirket Türkiye'den çıkışını ise sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şimdiye kadar verişen siparişlerin ne olacağına ise açıklama getirdi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 15:17 - Güncelleme: 30-01-2019 15:17

Avustralyalı giyim markası Forever New Türkiye’deki faaliyetlerine son veriyor. Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye’deki işlerimize son veriyoruz” açıklamasında bulunuldu.

Siparişler ne olacak?
Forever New’dan yapılan açıklamada 30 Ocak tarihine kadar verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerin iade edileceği belirtildi.

Forower instagramındaki duyuru!


Forever New’un İstanbul’da Ataşehir, Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Bayrampaşa ve Beşiktaş’ta şubeleri bulunuyordu.

Forever New hangi ülkenin?

Melbourne’de kurulan Forever New 2006 yılında Avustralya’da ticari hayatına başladı. Şirketin internet sitesinde yer alan şubelere göre Avustralya’nın yanı sıra Yeni Zelanda’da da şubeleri bulunuyor.

Melbourne’de kurulan Forever New 2006 yılında Avustralya’da ticari hayatına başladı. Şirketin internet sitesinde yer alan şubelere göre Avustralya’nın yanı sıra Yeni Zelanda’da da şubeleri bulunuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Vatandas 30 Ocak 2019 16:35 Evet seçimleri bekleyelim adil datura ozaman önümüze konacak

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