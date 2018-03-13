Gitmedikleri doktor kalmadı ama bir çare bulamadılar

Kırıkkale Üniversitesi 2 yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu Özge Berk, 8 yıl önce başlayan mide bulantısı için doktor doktor gezdi, ancak teşhis konulamadı. Bulantıyla birlikte omuz ağrıları da olan Özge Berk'in hastalığına teşhis konulamadığı için tedavi de uygulanamadı. 58 kilodan 44 kiloya düştüğünü belirten Özge Berk, “Bu beni çok yıprattı. Bulantı ile birlikte omuz ağrılarım da oluyor. Bana bir çare bulsunlar, ne olursunuz. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ailemle birlikte 8 yıldan beri doktor, doktor, hastane hastane gitmedik yer bırakmadık. Ancak hiçbir çare, çözüm bulunmuyor. Teşhis konulmadığı için tedavi de uygulanamıyor” diye sıkıntılarını dile getirdi.