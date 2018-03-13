Gitmedikleri doktor kalmadı ama bir çare bulamadılar

KIRIKKALE’de Özge Berk (23), teşhis edilemeyen hastalığı nedeniyle her geçen gün eriyor. Sürekli mide bulantısı görülen, yemek yiyemediği için 44 kiloya kadar düşen Özge'nin ailesi, doktorların hastalığa teşhis koyamamasından dert yanıyor.

Gitmedikleri doktor kalmadı ama bir çare bulamadılar

Kırıkkale Üniversitesi 2 yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu Özge Berk, 8 yıl önce başlayan mide bulantısı için doktor doktor gezdi, ancak teşhis konulamadı. Bulantıyla birlikte omuz ağrıları da olan Özge Berk'in hastalığına teşhis konulamadığı için tedavi de uygulanamadı. 58 kilodan 44 kiloya düştüğünü belirten Özge Berk, “Bu beni çok yıprattı. Bulantı ile birlikte omuz ağrılarım da oluyor. Bana bir çare bulsunlar, ne olursunuz. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ailemle birlikte 8 yıldan beri doktor, doktor, hastane hastane gitmedik yer bırakmadık. Ancak hiçbir çare, çözüm bulunmuyor. Teşhis konulmadığı için tedavi de uygulanamıyor” diye sıkıntılarını dile getirdi.

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Gitmedikleri doktor kalmadı ama bir çare bulamadılar

‘KİMSEDEN PARA PUL İSTEMİYORUZ ÇARE ARIYORUZ’: Geçimini çay ocağı çalıştırarak sağlayan baba Mahmut Berk de (50), “Artık çaresiz kaldık. Kırıkkale ve Ankara da gitmedik doktor ve hastane kalmadı, ama bir çare bulamadılar. ‘Bir şeyi yok. Psikolojik’ diyorlar. İlaç veriyorlar, ama maalesef hiçbir sonuç alamıyoruz. Yine aynı mide bulantıları devam ediyor. Kızımız eriyor. Biz aile olarak kızımız için para pul istemiyoruz. Yeter ki tedavi olsun, teşhis konsun hastalığının ne olduğu ortaya çıksın, bizim derdimiz bu” diye konuştu.

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Gitmedikleri doktor kalmadı ama bir çare bulamadılar

Ev kadını anne Mihriban Berk ise iki çocuğunun büyüğü Özge’nin hastalığının teşhisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söyledi. Anne Berk, “Kızımın bütün hayatı alt üst oldu, evden dışarı çıkamıyor. Kendine bir yol çizemez oldu. Hiçbir şey yiyemez içemez oldu. Sürekli mide bulantısı, kızımın hayatını alt üst etti. Ne olur çaresini bulun, kızım elimden gidiyor, çaresizlikten hiçbir şey yapamıyorum" şeklinde konuştu.

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Gitmedikleri doktor kalmadı ama bir çare bulamadılar

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