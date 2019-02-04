Gisele Bündchen’den olay itiraf: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Ünlü model Gisele Bündchen bir süre önce yazdığı Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı kitabının tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda hayatıyla ilgili yeni itiraflarda bulundu. Gisele Bündchen, açıklamalarda, kitabındaki açıklamaların bir kısmını tekrarlarken eski aşkı Leonardo Di Caprio ile yaşadıklarını da anlattı.
38 yaşındaki Brezilyalı model, 2000-2005 yılları arasında birlikte olduğu aktör Leonardo Di Caprio ayrılık sebebini açıkladı. DiCaprio ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir süre sonra fikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Bündchen, ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.
Bündchen, "Onunlayken alkol ve sigara tüketip vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık" dedi.
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