Gisele Bündchen’den olay itiraf: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, aktör Leonardo Di Caprio ile yaşadığı 5 yıllık ilişki hakkında yıllar sonra itirafta bulunarak, “Onunla birlikteyken vücudumu uyuşturuyordum” dedi.

Gisele Bündchen’den olay itiraf: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Ünlü model Gisele Bündchen bir süre önce yazdığı Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı kitabının tanıtımı için People dergisine verdiği röportajda hayatıyla ilgili yeni itiraflarda bulundu. Gisele Bündchen, açıklamalarda, kitabındaki açıklamaların bir kısmını tekrarlarken eski aşkı Leonardo Di Caprio ile yaşadıklarını da anlattı.

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Gisele Bündchen’den olay itiraf: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

38 yaşındaki Brezilyalı model, 2000-2005 yılları arasında birlikte olduğu aktör Leonardo Di Caprio ayrılık sebebini açıkladı. DiCaprio ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir süre sonra fikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Bündchen, ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.

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Gisele Bündchen’den olay itiraf: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Kendisinin o dönemlerde ruhsal bir arayışta olduğunu açıklayan model, DiCapiro'nun ise buna katılmadığını, kendisiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.

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Gisele Bündchen’den olay itiraf: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Bündchen, "Onunlayken alkol ve sigara tüketip vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık" dedi.

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