Gisele Bundchen fit vücuduyla görenleri hayran bırakıyor

Gisele Bündchen, Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafla eşe dosta çevre mesajı verdi. Yoga yaptığı görülen 37 yaşındaki Gisele Bündchen, yayınladığı fotoğrafa, "İki evimiz var; Dünyamız ve vücudumuz. Onlara iyi bakalım" notunu yazdı. Kayalıklarla çevrili bir kumsalda, mavi bulutların ve sakin dlgaların arasında verilen pozu seksi yıldızın Instagram'daki hayranları çok beğendi. Düzgün bir postür ile tek ayağının üstüne düren Gisele Bündchen şaşırttı.
Gisele Bündchen Çarşamba günü de Instagram'dan dokuz yıllık kocası Tom Brady ile romantik bir Sevgililer Günü fotoğrafı paylaşmıştı. Mavi elbisesi ile göz kamaştıran seksi modelin vücudunu görenler Bündchen'in 2 çocuk annesi olduğuna inanamıyor. Tom Brady'de geçtiğimiz pazartesi günü Gisele Bündchen'e olan aşkını başka bir mekanda çektirdikleri fotoğrafla eşe dosta göstermişti. Tom Brady takımı New England Patriots'un Super Bowl'da Philadelphia Eagles'a yenilmesine atıfta bulunarak "Bu pazar geçtiğimiz pazardan daha iyi." yazmıştı.
Bündchen ve Brady 2009'un Şubat ayından beri evli. İkilinin 7 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 4 yaşında Vivian Lake adında bir kızı var.
NFL yıldızı Tom Brady'nin eski kız arkadaşı Brdiget Moynahan'dan 10 yaşında John Edward Thomas Moynahan adında bir erkek çocuğu daha bulunuyor.
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