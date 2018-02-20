Gisele Bundchen fit vücuduyla görenleri hayran bırakıyor

Gisele Bündchen, Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğrafla eşe dosta çevre mesajı verdi. Yoga yaptığı görülen 37 yaşındaki Gisele Bündchen, yayınladığı fotoğrafa, "İki evimiz var; Dünyamız ve vücudumuz. Onlara iyi bakalım" notunu yazdı. Kayalıklarla çevrili bir kumsalda, mavi bulutların ve sakin dlgaların arasında verilen pozu seksi yıldızın Instagram'daki hayranları çok beğendi. Düzgün bir postür ile tek ayağının üstüne düren Gisele Bündchen şaşırttı.