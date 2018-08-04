Giresun'da denize yıldırım düşme anı

GİRESUN'da dün etkili olan yağmur sırasında kıyıya yakın bir noktada denize art arda yıldırım düşmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi.

Giresun'da denize yıldırım düşme anı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Rize'de sel ve heyelanlara neden olan yağışlar sırasında, dün akşam saatlerinde Giresun'da da denize art arda yıldırım düştü. Kent merkezine yakın noktada denize yıldırım düşmesi, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda şöyle denildi:

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Giresun'da denize yıldırım düşme anı

"Doğa olayları arasında hem korkutucu hem de çok güzel olabilenlerden biri de hiç şüphesiz ki yıldırımlar. İnanılmaz derecede bir güç açığa çıkaran yıldırımların korkutucu olmadığını kimse söyleyemez. Korkutucu olmasının yanında, ortaya çok hoş manzaralar çıkmasını sağlayan yıldırımlar, en etkileyici doğa olayları arasında sonuna kadar hak ettiği bir yere sahip. Bu muhteşem doğa olayının etkileyici görüntülerinden biri de Giresun'da, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi."

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Giresun'da denize yıldırım düşme anı

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Giresun'da denize yıldırım düşme anı

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