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Giresun'da 'beyaz kod' veren doktorla ilgili flaş gelişme

Giresun'da 'beyaz kod' veren doktorla ilgili flaş gelişme

GİRESUN'da, 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın gözaltına alınırken ölümüyle ilgili soruşturmada 'Beyaz kod' veren doktor Ö.Y göreve iade edildi.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 15:08 - Güncelleme: 08-08-2018 15:08

Ö.Y., görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı ve şikayetçi olmuştu. Giresun’da yaşanan hadise sonrası Bakanlık tarafından açığa alınan Dr. Ö.Y için dün göreve iade kararı verildiği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ö.Y., Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde, eşini görmeden ilaç yazamayacağını söylediği Yusuf Topal´ın bağırarak, bastonunu sallaması üzerine korktuğunu ve polis çağırdığını öne sürmüştü. Ö.Y., görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı ve şikayetçi olmuştu.

'Beyaz kod' veren doktor ölen yaşlı adamdan davacı oldu

Yaşlı adamın öldüğü olayda açığa alınan doktora destek eylemi

 

"Meslektaşımız görevine iade edildi"
İSTAHED Hukuk Komisyonu Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, 'Beyaz kod' vererek polisi çağıran DR. Ö.Y'nin bakanlık tarafından göreve iade edildiğini duyurdu.

Tamur'un açıklaması şöyle; "Giresun'da görev yapan meslektaşımız Dr. Özlem Yağdıran, kanunsuz istekte bulunan hasta yakının poliklinik hizmetini aksatması üzerine Bakanlığın ''Beyaz Kod '' uygulamasını başlatmış, daha sonrasında gelişen olaylarda ise maalesef vatandaşımız kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Görevini, mevcut mevzuat ve tıbbi etik dahilinde yapan meslektaşımız, yazılı görsel ve sosyal medya aracılığı ile hedef gösterilmiş, ardından da Bakanlık tarafından haksız yere açığa alınmıştı. Bakanlığın açığa alma uygulamasının ve sonrasında büyüyen linç kampanyasının, meslektaşımızda açtığı derin yaraların kolay kolay geçmeyeceği açıktır. Bizler, bu olay sonrasında takınılan bu tavrın şiddetle karşısında durmuş, sağlık alanında örgütlü STK’lar olarak meslektaşımızın göreve iadesi için ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlik ve basın açıklamaları ile tepki koymuş, Bakanlığın bu yanlış kararından geri dönmesini talep etmiş, hukuka uygun işlem yapan meslektaşımızın böyle linç edilmemesi gerektiğini söylemiştik. Sevindirici haber dün geldi. Meslektaşımız, haksız yere alındığı görevine kendisi telefonla aranarak sözlü olarak iade edildi."

Neler olmuştu?
Olay, 24 Temmuz'da Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, gittiği aile sağlığı merkezinde, doktordan evdeki eşine reçete yazmasını istemiş, Dr. Yağdıran'ın görmediği hastaya reçete yazamayacağını söylemesinin ardından tartışma yaşanmıştı. Doktor Özlem Yağdıran'ın "beyaz kod" vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı ve ters kelepçe uygulanan Topal, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Sağlık Bakanlığı hekimin görevden alındığını açıklamıştı.

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  • Misafir 08 Ağustos 2018 15:49 Verilen talimatları uygulamıştı. Doğru karar...

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