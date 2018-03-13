Gina Haspel kimdir ABD yeni CIA Başkanını konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden ayrılacağını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun yeni Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağını açıkladı. ABD istihbaratının başına ise CIA'nın ilk kadın direktörü olacak olan Gina Haspel geçiyor. Peki 7 Şubat 2017'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı Müdür Yardımcısı olarak yemin eden ve ABD'nin gündemine oturan Gina Haspel kimdir?

1 Şubat 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından atandı. Gina Haspel Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Yardımcısı olarak görev yaptı. Haspel bu pozisyonda, CIA'ya istihbarat toplama, analiz, gizli eylem, karşı istihbarat ve yabancı hizmetlerle irtibat ilişkileri yönetiminde yardımcı oldu.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU: Haspel, 1985 yılında CIA'ye katılmış bir kariyer istihbarat memuru...Geniş denizaşırı deneyime sahip ve birkaç görevinde İstasyon Şefi olarak görev yaptı. Washington'da, Ulusal Gizli Servisi Müdür Yardımcılığı, Yabancı İstihbarat ve Gizli Eylem için Ulusal Gizli Servis Direktör Yardımcısı ve Ulusal Gizli Servis Direktörü için Personel Şefi de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yönetici pozisyonunda bulundu.

ABD'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜNE SAHİP

Haspel, terörle mücadelede George H. W. Bush Ödülü dahil olmak üzere sayısız ödülün sahibi...Donovan Ödülü; Meritin İstihbarat Madalyası; ve federal kamu hizmetindeki en prestijli ödül olan Başkanlık Ödülü...





1985'TE CIA'YE KATILDI VE 62 YAŞINDA

1 Ekim 1956 doğumlu olan 62 yaşındaki Gina Haspel, 1985 yaşında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’ya katıldı. ABD Başkanı Trump’ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasının ardından, mevcut CIA Direktörü Mike Pompeo’nun yeni Dışişleri Bakanı olduğunu açıkladı.

ABD'NİN İLK KADIN DİREKTÖRÜ

Trump, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, Gina Haspel’in ise Pompeo’nun koltuğuna geçeceğini ve CIA tarihindeki ilk kadın direktör olacağını açıkladı.

ADI İŞKENCE İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Öte yandan Haspel’in ismi, 2002 yılında Tayland’da El Kaideli teröristlere “waterboarding” işkencesinin uygulandığı bir ABD tesisini yürüttüğü iddialarıyla anılmıştı.