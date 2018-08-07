Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik gönderme

Süper model Gigi Hadid, 3 yıldır birlikte olduğu müzisyen erkek arkadaşı Zayn Malik’in adını kolyesine yazdırdı. İkili birlikte New York sokaklarında dolaşırken görüntülendi.

Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik gönderme

Ünlü model Gigi Hadid ve One Direction üyesi erkek arkadaşı Zayn Malik, ABD’nin New York şehrinde dolaşırken objektiflere takıldı. 23 yaşındaki model boynundaki altın “Zayn” kolyesiyle 3 yıldır inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşına romantik bir gönderme yaptı.


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Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik gönderme

Hadid ve Malik, sahip oldukları yoğun iş temposu ve süregelen uzun seyahatler nedeniyle geçen mart ayının başında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ünlü çift ayrılığa ancak iki ay dayanabilmiş ve mayıs ayının başında tekrar yollarını birleştirmişti.

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Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik gönderme

İşte Gigi Hadid'in dikkat çeken romantik kolyesi...

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Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik gönderme

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