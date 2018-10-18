Gigi Hadid: Kilo almak için hamburger yiyorum

Gigi Hadid, Haşimoto hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Güzel model dün katıldığı bir konuşmada Kendall Jenner ve Ashley Graham'la birlikte soruları cevaplandırdı.
Dünyaca ünlü model, modelliğe ilk başladığı dönemde fazla kilolu olmakla eleştiriliyordu. Şimdi de fazla zayıf olmakla... Dünkü konuşmasında Gigi Hadid, "Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum. Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum. Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim" dedi.
HAŞİMATO HASTALIĞI NEDİR? Haşimato, tiroit bezinin otoimmün; yani kişinin kendi koruma mekanizmasını, tiroit dokusunu bir yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkan bir tiroit hastalığıdır
Bu durum tiroit hormon fazlalığı yani hipertiroide yol açabilmekle beraber yıllar içinde tiroid hormon yetmezliğine de neden olabilmektedir.
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