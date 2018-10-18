Gigi Hadid: Kilo almak için hamburger yiyorum

Dünyaca ünlü model, modelliğe ilk başladığı dönemde fazla kilolu olmakla eleştiriliyordu. Şimdi de fazla zayıf olmakla... Dünkü konuşmasında Gigi Hadid, "Kilo almak için bir yandan hamburger yiyorum, bir yandan da squat yapıyorum. Aslında kendi haline bırakılma özlemi çekiyorum. Ben de dolgun kalçalarım olsun isterdim" dedi.