Gigi Hadid kameraların karşısına böyle geçti! Görenlerin ağzı açık kaldı

Victoria's Secret'a tekrar katılacağını söyleyen ve Brezilya'da kameraların karşısına geçen dünyaca ünlü model Gigi Hadid, kıyafetiyle olay oldu. Pembe ceketi ile dikkat çeken Hadid, cesur pozlarıyla da etrafındakileri büyülemeyi başardı.

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki genç model Gigi Hadid, yüzü olduğu bir markanın çekimleri için Brezilya’ya gitti. Yeniden Victoria's Secret'ta podyuma çıkmaya hazırlanan Gigi Hadid kamera arkasındaki görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sahilde gerçekleşen çekimlerde pembe blazer ceketi ve Cynthia Rowley marka bir dalgıç kıyafeti giyen Hadid’i rüzgar bir türlü rahat bırakmadı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 21

Önümüzdeki ay Victoria's Secret için yeniden "melek" olarak podyuma çıkacak olan Gigi Hadid, Brezilya'da gerçekleşen moda çekiminde kameraların karşısına geçti. Pembeler içinde dikkat çeken Hadid, Rio de Janeiro sıcağının altında uzun uzun kameralara poz verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 21

Kısa süre önce sevgilisi Zayn Malik ile yeniden bir araya geldiğini açıklayan Filistin asıllı olan Gigi, rüzgara rağmen gayet keyifli görünüyordu. Aşkını ilan etmekten çekinmeyen 23 yaşındaki Gigi, önceki gün Instagram'daki 43 milyon takipçisine, Zayn ile birlikte çekilmiş romantik bir fotoğrafını paylaşmıştı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 21