Gigi Hadid 23. yaş gününü böyle kutladı

Victoria’s Secret meleği Gigi Hadid’in 23. yaş günü için ABD’nin New York şehrinde “altın kız” temalı bir parti düzenlendi.

Victoria’s Secret meleği Gigi Hadid’in 23. yaş günü için ABD’nin New York şehrinde “altın kız” temalı bir parti düzenlendi. Ünlü modelin yaş günü partisine kız kardeşi Bella Hadid’in yanısıra Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Cara Delevigne, Amber Heard, Joan Smalls, Lily Alridge, Marta Hunt gibi moda ve gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi akın etti.

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Filistin kökenli iş insanı Mohamed Hadid ve Hollandalı televizyoncu Yolanda Hadid’in evliliğinden 23 Nisan 1995 tarihinde dünyaya gelen Gigi Hadid, doğumgünün New York’ta verdiği görkemli bir partiyle kutladı. Victoria’s Secret meleğinin “altın kız” temalı 23. yaş günü partisine aile bireylerinin yanısıra moda ve gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi katıldı. Twitter

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Hadid'in yakın arkadaşı Hailey Baldwin, sosyal medya hesabından doğumgünü partisine dair çeşitli fotoğraflar paylaştı. Baldwin'in paylaşımlarında model Joan Smalls da yer aldı.Gigi Hadid’in doğumgünü’nden kareler...

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