Gidi Hadid ve Kendall Jenner'ın sırrı Instagram mesajıyla ifşa oldu

Dünyaca ünlü modeller Gidi Hadid ve Kendal Jenner, aradan geçen iki yılın ardından New York'ta düzenlenecek olan Victoria's Secret defilesinde podyumda olacak.

Dünyanın en prestijli ve gösterişli moda defilesine haftalar kala tüm ayrıntılar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Moda dünyasının iki genç kuşak ünlüsü bir kez daha kanatlarını takacak. Twitter

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Ancak bu kez haber Victoria’s Secret'tan ya da modellerden birinden değil bambaşka birinden geldi. Defilenin ayakkabı sorumlusu Brian Atwood, Instagram hesabında Gigi Hadid ve Kendall Jenner'ın fotoğraflarını paylaşarak "Bir aydan daha az bir zaman kaldı. Hadi yapalım şunu" diye yazdı. Twitter

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Atwood, fotoğraflara Gigi Hadid ile Kendall Jenner'ı da etiketledi. Twitter

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