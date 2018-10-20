Gidi Hadid paylaştığı fotoğraf nedeniyle davalık olunca isyan etti

Gigi Hadid, bir paparazzi tarafından çekilen fotoğrafını Instagram hesabında izinsiz ve isimsiz paylaştığı gerekçesiyle dava edildi. Ünlü top model, bu karara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. 23 yaşındaki model şunları paylaştı:
Menajerimden son paylaştığım (sonra silmek zorunda kaldığım) fotoğraf nedeniyle resmen dava edildiğimi öğrendim. Bu fotoğraf bir etkinliğe giderken sokakta çekilmiş bir paparazzi fotoğrafımdı. Bu insanlar bizim üzerimizden her gün para kazanıyor. Tek kuruş vermeden. Sabah akşam peşimizdeler.
Ve şimdi Twitter’da bulduğum, altında kimin çektiği yazmayan bir fotoğraf için bana dava açıldı. Ki koyduğu fotoğraf için ajanslardan zaten ödemesini almıştı. Bu absürt.
Bu insan bana mesaj atmış olsaydı çektiği fotoğrafın altına ismini yazardım. Paparazzi, bu sözüm sana: Bir çizgi var, bizler insanız
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