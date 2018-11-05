Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?

Bizler beslenme konusunda bilinçlendikçe, soframızdaki gıdalar da daha sağlıklı olmaya başladı. Peki, halihazırda tükettiğiniz gıdaların besin değerini daha da artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte rehber niteliğinde önemli bilgiler...
Kış aylarında yemek yaparken taze domates ya da hazır konserve kullanmak yerine, yazın mevsiminde yaptığınız domates konservelerini kullanın. Pişmiş domateste yüksek oranda likopen bulunması yemeğinizin besin değerini yükseltecektir.
Maydanoz, marul, roka gibi yeşil yapraklı bitkileri ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayan bir saklama kabında ve üzerine ıslak bir havlu kâğıt örterek muhafaza edin. Bu şekilde yeşillikleriniz tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyacaktır.
Kasabınızdan alacağınız ilikli kemikleri iyice yıkadıktan sonra üzerini bir parmak geçecek şekilde su koyup 2 yemek kaşığı sirke ile birlikte çok kısık ateşte kaynamasına izin vermeden en az 3 saat pişirin. Hazırladığınız jel kıvamındaki kemik suyunu buzdolabı poşetlerinde dondurucunuza kaldırıp gerektiğinde çorbalarınıza ekleyerek besin değerlerini arttırabilirsiniz.
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