Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?

Tükettiğiniz gıdaların sağlıklı olması kadar besleyici olması da önemli. Bazı küçük hamlelerle, yediklerinizden aldığınız besin değerini birkaç katına çıkarmanız mümkün. İşte yediklerinizin besin değerini yükseltmek için yapmanız gerekenler...

Bizler beslenme konusunda bilinçlendikçe, soframızdaki gıdalar da daha sağlıklı olmaya başladı. Peki, halihazırda tükettiğiniz gıdaların besin değerini daha da artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte rehber niteliğinde önemli bilgiler... Twitter

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Kış aylarında yemek yaparken taze domates ya da hazır konserve kullanmak yerine, yazın mevsiminde yaptığınız domates konservelerini kullanın. Pişmiş domateste yüksek oranda likopen bulunması yemeğinizin besin değerini yükseltecektir. Twitter

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Maydanoz, marul, roka gibi yeşil yapraklı bitkileri ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayan bir saklama kabında ve üzerine ıslak bir havlu kâğıt örterek muhafaza edin. Bu şekilde yeşillikleriniz tazeliğini ve besin değerini uzun süre koruyacaktır. Twitter

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