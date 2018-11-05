Gıdalar hakkında doğru olmayan efsaneler

Gıdalar hakkında her gün farklı bir sağlıklı beslenme hilesiyle karşılaşıyoruz. Peki, hangisi gerçek?

Efsane: Kırmızı ve işlenmiş et bağırsak kanserine neden olur, bu yüzden onu yemeyi bırakmalıyız. Gerçek: Kırmızı et işlemden geçmiş olsa bile tam olarak işlenmiş sayılmaz. Bu efsane sadece uzun süreli depolanan et ürünleri için geçerlidir. Yine de işlenmiş et yemeyi bırakmak daha sağlıklıdır Twitter

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Efsane: Kilo vermek istiyorsanız, mayonez bir kolesterol bombası ve düşmanınızdır. Gerçek: Mayonez çok fazla yağ içerir. Fakat bunun yerine mayonezin yerini yağ (zeytin veya susam) ile değiştirmek iyi bir fikir değildir. Mayonezin yağ miktarı %50-80 iken yağlar %95-99'dur. Twitter

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Efsane: Uykumuzun kaçmaması için gece 12'den sonra kahve içmemeliyiz. Gerçek: Kafeinin uyarıcı etkileri kişiye bağlıdır. Her şey, kafein metabolizmasından sorumlu olan bir gen ile alakalıdır. Bu gen tarafından üretilen bir enzim miktarı bizi kafeine yüksek, düzenli ve düşük hassasiyet olarak 3 gruba ayırır. Yüksek hassasiyete sahip insanlar sabahları kahve içerse bile uykusuzluk yaşayabilirler Twitter

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