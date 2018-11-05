Gıdalar hakkında doğru olmayan efsaneler

Efsane: Kırmızı ve işlenmiş et bağırsak kanserine neden olur, bu yüzden onu yemeyi bırakmalıyız. Gerçek: Kırmızı et işlemden geçmiş olsa bile tam olarak işlenmiş sayılmaz. Bu efsane sadece uzun süreli depolanan et ürünleri için geçerlidir. Yine de işlenmiş et yemeyi bırakmak daha sağlıklıdır
Efsane: Kilo vermek istiyorsanız, mayonez bir kolesterol bombası ve düşmanınızdır. Gerçek: Mayonez çok fazla yağ içerir. Fakat bunun yerine mayonezin yerini yağ (zeytin veya susam) ile değiştirmek iyi bir fikir değildir. Mayonezin yağ miktarı %50-80 iken yağlar %95-99'dur.
Efsane: Uykumuzun kaçmaması için gece 12'den sonra kahve içmemeliyiz. Gerçek: Kafeinin uyarıcı etkileri kişiye bağlıdır. Her şey, kafein metabolizmasından sorumlu olan bir gen ile alakalıdır. Bu gen tarafından üretilen bir enzim miktarı bizi kafeine yüksek, düzenli ve düşük hassasiyet olarak 3 gruba ayırır. Yüksek hassasiyete sahip insanlar sabahları kahve içerse bile uykusuzluk yaşayabilirler
Efsane: Sofra tuzu vücut için bir zehirdir. Yerini sağlıklı egzotik tuz ile değiştirmek daha iyidir.
Gerçek: İki tür arasındaki farklılık da yok denilebilecek kadar azdır. Bu yüzden hangi tuz olursa olsun, eğer sağlıklı olmak istiyorsanız tuzu azaltmanız gerekir.
Farklı olan tek şey, iyot miktarıdır ve normal tuz aslında bir tık önde kazanır. Sofra tuzu iyot eksikliği ve sonuçlarının üstesinden gelmek için yapay olarak iyodürleşmiştir.
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