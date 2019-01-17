Gezmeye gidiyorum diyen genç kız 14 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

GEZMEYE ÇIKIYORUM CESEDİ GELDİ : Kayıp başvurularını inceleyen jandarma ekipleri, 2 Ocak günü "Gezmeye çıkıyorum" diye evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Rabia Ezer’in ailesine ulaştı. Çağırılan Türkan Ezer (45), cesedin kızına ait olduğunu, diğer kızı 4 yaşındaki kızı Ela’nın isminin yazılı olduğu dövmesinden teşhis etti.



