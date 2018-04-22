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Gezici'den çarpıcı anket! İYİ Parti CHP'yi geçiyor...

Gezici'den çarpıcı anket! İYİ Parti CHP'yi geçiyor...

GEZİCİ Araştırma'nın yaptığı son ankete göre, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 17. İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti'in ittifakı ise CHP'yi geride bırakıyor... İşte bomba anketin ayrıntıları...

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 10:12 - Güncelleme: 22-04-2018 10:12

İYİ Parti'nin kurulduğu dönemde yaptığı anketlerde oy oranını yüzde 20 olarak açıklayan Gezici Araştırma, son anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı düşse bile bir baraj problemi olmadığını duyurdu. Gezici'nin anketi İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti ittifakının ise CHP'den daha fazla oy aldığını gösterdi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. İYİ Parti ilk kurulduğu dönemde yaptıkları anketlerde oy oranının yüzde 20'lerde çıktığını belirten Murat Gezici, “Parti kurulup sahaya çıktıktan sonra İYİ Parti’nin oylarında bir miktar gerileme oldu” dedi.

İYİ PARTİ'NİN SON OY ORANI NE?.. 15 gün kadar önce yaptıkları yeni araştırmalarında İYİ Parti yüzde 17’ye kadar gerilediğini belirten Murat Gezici’ye göre seçime katılabilmesi halinde İYİ Parti’nin baraj sorunu yok. Gezici’nin ittifaklarla ilgili de bir çalışması olmuş. İşte Gezici anketinden çıkan bomba sonuçlar...

İTTİFAK OYU YÜZDE 23... İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak kurması halinde bu ittifakın oyları yüzde 23’e kadar çıkıyor. Diğer araştırma şirketlerinin bu ittifakın barajı aşamayacağını iddia ettiğini hatırlattım. “Bu da benim iddiam. Seçimde görürüz. Tabii böyle bir ittifak kurulursa” dedi.

EN FAZLA ZARARI CHP'YE VERDİ... İYİ Parti’nin en fazla zarar verdiği parti ise Cumhuriyet Halk Partisi olmuş. Gezici’ye göre eğer İYİ Parti- Saadet Partisi Demokrat Parti ittifakı kurulursa, CHP’nin oyları yüzde 19’a kadar geriliyormuş.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • erdem erener 22 Nisan 2018 11:00 IYI parti hepsi için endişe sebebi.Erdoğan kılıçdaroğluna atıp tutuyor gel sen aday ol falan diyor ama Akşenere gelince 'o konuda konuşmak istemiyorum' deyip geçiştiriyor.

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