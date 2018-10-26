Gezici Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı! 81 ilden 70'ini alırlar...

GEZİCİ Araştırma Şirketi’nin kurucusu Murat Gezici, AK Parti ile MHP'nin yerel seçimler için ittifaktan vazgeçmesinin ardından son araştırmalarından bazı verileri de ilk kez paylaştı. AK parti ile MHP'nin sürpriz bir adım atarak yerelde tekrar ittifak yapabileceklerini belirten Murat Gezici, "Stratejik adım atabilecekler, ben hala gol atabileceklerini görüyorum. Çünkü AK Parti ve MHP beraber 81 ilden 70'ini alabilirler" dedi.

İSTANBUL'DA BELİRLEYİCİ KÜRT SEÇMEN OLACAK... "Her beş seçmenden biri ben Kürt kökenliyim diyor" diyen Murat Gezici şöyle devam etti: "Yani yüzde 20 demek bu, ve bu seçmenin en yoğun yaşadığı yer de İstanbul. İstanbul'da seçimin belirleyicisi Kürt seçmen olacak ve Kürt seçmenler ekonomik krizi diğer gruplara göre daha ağır hissediyor."

KONYA, KOCAELİ VE KAYSERİ'DE YÜZDE 40'IN ALTINDA... "Türkiye genelinde 81 vilayetin hepsinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın altında" iddiasında bulunan Murat Gezici, "Konya, Kocaeli ve Kayseri gibi yerlerde bile AK Parti'nin oyu yüzde 40'ın altında" dedi AK Partinin bu sıkıntılı süreci gördüğünü savunan Gezici, İstanbul, Ankara ve İzmir'i AK Parti'nin ancak MHP ile ittifak yaparak kazanabileceğini iddia etti.

AK PARTİ VE MHP 81 İLDEN 70'İNİ ALABİLİR... AK Parti ile MHP'nin şimdi bozulduğunu ilan ettikleri ittifak konusunda stratejik davranıp yeniden ittifak yoluna gidebileceklerini belirten Murat Gezici, "Stratejik adım atabilecekler, ben hala gol atabileceklerini görüyorum. Çünkü AK Parti ve MHP beraber 81 ilden 70'ini alabilirler" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ-MHP İZMİR VE ESKİŞEHİR'İ KAZANABİLİR... AK Parti ile MHP tabanında ittifakın devam edeceğini belirten Gezici, "Tabanda ittifak devam edecektir çünkü Ak Parti kendi başına üç büyük ilden hiçbirini alamaz, ama MHP ile birlikte hareket ederse, ki ben hala edeceğini düşünüyorum, İzmir dahil, Eskişehir dahil pek çok sürpriz ili kazanabilirler" dedi.