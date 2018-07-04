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Gezi olaylarıyla ilgili AYM'den bomba karar! Eylemcilere tazminat...

Gezi olaylarıyla ilgili AYM'den bomba karar! Eylemcilere tazminat...

Gezi olaylarının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'nden çok dikkat çeken 4 ayrı karar çıktı. Mahkeme, eylemcilere 3 ila 20 bin lira arasında tazminat ödenmesine hükmetti.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 13:34 - Güncelleme: 04-07-2018 13:34

ANAYASA Mahkemesi, Gezi olaylarının 5. yıldönümünde çok önemli 4 ayrı karara imza attı. Gezi olayları ile Berkin Elvan’ın ölümü sonrası yaşanan gösterilere katılanlara verilen hapis cezaları, AYM tarafından Anayasaya aykırı bulundu. Gezi olaylarında gaz sıkılıp dövülen bazı göstericilerin başvurusunda da, polisler hakkındaki takipsizlik kararları kaldırıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün Anayasal bir hak olduğunu vurgulayan AYM, protestoculara 3 ila 20 bin lira arasında tazminat ödenmesini de kararlaştırıldı.

HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI... Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kahramanmaraş'ta Gezi Parkı protestosu ve yürüyüşüne katıldığı için hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verilen 2 kişiyle ilgili Anayasa'daki ‘'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmesi'' gerekçesiyle 3'er bin lira tazminat ödenmesi benimsendi.

KÖTÜ MUAMELEYE 20 BİN LİRA TAZMİNAT... AYM, aynı olaylarda polisten şiddet gördükten sonra dava açan ancak ‘kovuşturmaya yer olmadığı' yanıtıyla karşılaşan bir vatandaşa ise 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. AYM kararında, polis şiddetinin "İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlali'' olduğu vurgulandı.

BERKİN ELVAN EYLEMLERİ KARARI... AYM karında, Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için yapılan anma ve protesto gösterilerine katılan vatandaşlar için verilen cezaların ve polis müdahalesinin de ‘'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile, vatandaşa kötü muamele yasağının ihlali'' olduğu vurgulandı.

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