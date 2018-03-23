Gezginlerin en çok gittiği yerler belli oldu!

TripAdvisor’un düzenlediği, 2018 TripAdvisor Travellers Choice (Gezginlerin Seçimi) sonuçları belli oldu. ‘Dünyada ilk 10’ ve ‘Avrupa’da ilk 10’ olarak ayrılan sonucun iki bölümünde de sıralama oldukça ilginç. Listelere Türkiye’den bakın neresi girdi. İşte detaylar…

TripAdvisor’un düzenlediği, 2018 TripAdvisor Travellers Choice (Gezginlerin Seçimi) sonuçları belli oldu. ‘Dünyada ilk 10’ ve ‘Avrupa’da ilk 10’ olarak ayrılan sonucun iki bölümünde de sıralama oldukça ilginç. Listelere Türkiye’den bakın neresi girdi. İşte detaylar…