Gezginlerin en çok gittiği yerler belli oldu!

TripAdvisor’un düzenlediği, 2018 TripAdvisor Travellers Choice (Gezginlerin Seçimi) sonuçları belli oldu. ‘Dünyada ilk 10’ ve ‘Avrupa’da ilk 10’ olarak ayrılan sonucun iki bölümünde de sıralama oldukça ilginç. Listelere Türkiye’den bakın neresi girdi. İşte detaylar…
TripAdvisor’un düzenlediği, 2018 TripAdvisor Travellers Choice (Gezginlerin Seçimi) sonuçları belli oldu. ‘Dünyada ilk 10’ ve ‘Avrupa’da ilk 10’ olarak ayrılan sonucun iki bölümünde de sıralama oldukça ilginç. Listelere Türkiye’den bakın neresi girdi. İşte detaylar…
10- New York / ABD 19 milyonu aşkın nüfusu olan New York, Manhattan, Central Park, Long Island, Brooklyn ve daha niceleri ile yıllardır turistlerin gözdesi oluyor. Ama bu listede son sıraya yerleşti.
‘’Büyük elma’’ ya da ‘’Uyumayan şehir’’ gibi lakapları olan New York, kültürel açıdan zengin ve her dakika daha çok gezmek isteyeceğiniz bir yer.
Manhattan gezilecek yerlere yakın bir merkez olduğundan çoğunlukla turistlerin kalmak için seçtiği yer oluyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER