GetContact uygulamasından çıkan acayip sonuçlar

GetContact her ne kadar güvenlik ve kişisel bilgilerin sızdırılması konusuyla gündeme gelse de son zamanların en popüler uygulamalarından.

GetContact her ne kadar güvenlik ve kişisel bilgilerin sızdırılması konusuyla gündeme gelse de son zamanların en popüler uygulamalarından. Uygulama gayet basit; başkaları sizi ne isimle kaydetmiş onu öğreniyorsunuz. Bu yüzden ne kadar tartışılsa da pek çok insan nasıl kaydedildiğini merak ediyor. Bir şey eğer çok popülerse mizahının dönmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Twitter

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GetContact her ne kadar güvenlik ve kişisel bilgilerin sızdırılması konusuyla gündeme gelse de son zamanların en popüler uygulamalarından. Uygulama gayet basit; başkaları sizi ne isimle kaydetmiş onu öğreniyorsunuz. Bu yüzden ne kadar tartışılsa da pek çok insan nasıl kaydedildiğini merak ediyor. Bir şey eğer çok popülerse mizahının dönmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Twitter

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2 13

GetContact her ne kadar güvenlik ve kişisel bilgilerin sızdırılması konusuyla gündeme gelse de son zamanların en popüler uygulamalarından. Uygulama gayet basit; başkaları sizi ne isimle kaydetmiş onu öğreniyorsunuz. Bu yüzden ne kadar tartışılsa da pek çok insan nasıl kaydedildiğini merak ediyor. Bir şey eğer çok popülerse mizahının dönmesi de kaçınılmaz hale geliyor. Twitter

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