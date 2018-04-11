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Gerilimin ardından Rusya'dan ilk hamle geldi!

Gerilimin ardından Rusya'dan ilk hamle geldi!

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgenaral Viktor Poznihir; Rus askeri polisinin, kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Doğu Guta'nın Duma ilçesine yarın gireceğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 17:59 - Güncelleme: 11-04-2018 18:04

Rusya Savunma Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Korgenaral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin Duma'ya gireceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığı habere göre Duma'dan alınan toprak üzerinde yaptıkları analizlerde herhangi bir zehre rastlamadıklarını aktaran Poznihir, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Baretliler grubunun kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gösterdiğini iddia etti.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 500 kişinin kimyasaldan zehirlendiğine dair açıklamasına da tepki gösteren Rus korgeneral, WHO'nun hem kendi itibarına zarar verdiği hem de savaş provokasyonu yaptığını dile getirdi.

HOLLANDA: "REJİM KLOR GAZI KULLANDI"

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı kullanıldığını düşündüklerini belirtti.

Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Duma'daki görüntülerin 'korkunç' olduğunu vurgulayarak, "Kimyasal silahların kullanılması, uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Yapılan saldırıda muhtemelen klor gazı kullanıldığını ve bunun muhtemelen Suriye rejimi tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Kimyasal silahın kullanılmasının her türlüsünü kınıyoruz" ifadesini kullandı. 

Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığının kanıtlandığının altını çizen Blok, olayı yakından takip ettikleri bilgisini paylaştı. 
Suriye'de rejimin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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  • BM Yİ ENGELLİYORLAR 11 Nisan 2018 18:08 DELİLLERİ YOK MU EDECEKLER

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