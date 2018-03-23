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Gerilimde yeni perde: Avrupa Birliği de harekete geçiyor!

Gerilimde yeni perde: Avrupa Birliği de harekete geçiyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili, "Tüm liderler, bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 20:27 - Güncelleme: 23-03-2018 20:27

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi sonunda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zirvede, AB modeli ve Avrupa'nın egemenliği konularının ele alındığını dile getiren Emmanuel Macron, dün İngiltere Başbakanı Teresa May ve Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldiğini anlattı.

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May'in, üye ülkelerin liderlerine Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu şeklinde bilgi verdiğini kaydeden Macron, "Tüm üye ülkeler, müttefikleri İngiltere'ye tam desteklerini bildirdiler. Tüm liderler, başka bir açıklaması olamayacağını düşündükleri bu saldırının ardında Rusya'nın sorumluluğunun olduğunu teyit ettiler. Biz bu saldırıyı güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit ve Avrupa'nın egemenliğine yönelik bir saldırı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Bu saldırıya karşı AB'den ortak bir tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aksi taktirde AB'nin egemen bir birlik olamayacağını savundu.

"BİREYSEL BİR TEHDİT SÖZ KONUSU"

Macron, Fransa'nın internet ve bilişim devlerine vergi uygulanmasıyla ilgili AB Komisyonunun teklifini desteklediğini de aktardı. Gelecek haftalarda Berlin'e gideceğini ve Avro Bölgesi'nin reformu ile ilgili çalışmaları ilerleteceklerini söyleyen Emmanuel Macron, "Birliğin korunması bizim pusulamızdır" ifadeleriyle, İngiltere ile sürdürülen müzakerelere devam edileceğini ve Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'e olan güveninin tam olduğunu kaydetti.

Fransa'da terör saldırıları ve tehdidinin biçim değiştirdiğini söyleyen Macron, "Daha önce dışarıdan yönetilen saldırı tehditleriyle karşı karşıyaydık. Şimdi ise Fransa içinde takip edilen, harekete geçmesi engellenen bireysel bir tehdit söz konusu" ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, bu kişilerin çok farklı psikolojik ve patolojik rahatsızlıklar taşıdığı bilgisini de paylaştı.

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"TÜRKİYE KONUSUNA DA DEĞİNİLDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı, zirvede ayrıca Türkiye konusuna da değinildiğini belirterek, 26 Mart'ta AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları toplantıda görüşülecek Kıbrıs ve Suriye gibi konuların da ele alındığını aktardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 21:27 Valla tarafsiz kalinmasi gerek ne ab,ye güvenilir nede rusyaya.

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KİMDİR ?
Angela Merkel
ANGELA MERKEL KİMDİR?

Angela Dorothea Merkel 17 Temmuz 1954 Hamburg doğumlu ve Almanya başbakanı'dır. Merkel, Alman Parlementosuna Mecklenburg-Vorpommern'den 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Başbakanlığına seçilmiştir. 10 Nisan 2000'den bu yana da Hristiyan Demokra

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