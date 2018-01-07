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Gerilim tırmanıyor! Düştü mü düşürüldü mü?

Gerilim tırmanıyor! Düştü mü düşürüldü mü?

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Yemen'de koalisyona ait bir uçağın düştüğünü açıkladı. Husiler ise uçağı düşürdüklerini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 22:52 - Güncelleme: 07-01-2018 22:52

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri teknik arıza nedeniyle Yemen'in Sa'dah kentinde koalisyona ait uçağın düştüğünü açıkladı. Ancak Husi militanları ise uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etti.

Koalisyon, Yemen'deki görevini bitirmek üzereyken dönüş yolunda düştüğünü belirterek, "Arap Koalisyonu ve Yemen ordusuna bağlı kara ve hava kuvvetleri, uçağın düştüğü bölgede pilotları kurtarmak için operasyon düzenlendi" açıklamasını yaptı.

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