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Gerilim tırmanıyor! Çin'den şok açıklama karşılık veririz

Gerilim tırmanıyor! Çin'den şok açıklama karşılık veririz

Dünya ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginliğe odaklanmışken Çin'den de gerginliği daha da tırmandıracak bir açıklama geldi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, “Eğer ABD tarafı tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girerse, tereddüt etmeden karşılık veririz” açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 10:29 - Güncelleme: 12-04-2018 10:29

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, “ülkesinin dışa açılım politikasının herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyeceğini" ve ABD’nin iki ülke arasındaki ticari gerilimi artıran bir eyleme girmesi durumunda karşılık vereceğini” bildirdi.

Sözcü Gao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in dışa açılımının herhangi bir dış baskıdan etkilenmeyeceğini ve Çin’in kendi kararları doğrultusunda bu konuda ilerleyeceğini belirterek, ABD tarafının Çin’in dışa açılımı konusunda yanlış bir hükme varmamalarını umduklarını söyledi.

Pekin yönetimi tarafından dışa açılıma yönelik yapılan açıklamaların ABD ile yaşanan ticaret savaşı ile ilgisi bulunmadığını vurgulayan Gao, Washington yönetiminin müzakerelerin yapılması konusunda hiç samimi davranmadığını ve ABD’nin tek taraflı dayatmaları altında müzakereye girmelerinin imkansız olduğunu kaydetti. Sözcü Gao, Çin’in kendi ulusal çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarına ve bu konuda tereddüt etmeyeceklerine dikkati çekerek, “Eğer ABD tarafı tansiyonu yükselten herhangi bir eyleme girerse, Çin, tereddüt etmeden karşılık verecektir.” dedi.

'İKİ ÜLKE ARASINDA MÜZAKERE YAPILMADI'

Gao, iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşına yönelik henüz bir müzakere yapılmadığını da ifade etti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önceki gün otomotiv ithalatında vergiyi azaltacaklarını ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan yaptığı paylaşımla Şi’nin ABD’li otomobil üreticilerinin erişimi, gümrük vergileri ve fikri mülkiyet konuları üzerine açıklamalarına müteşekkir olduğunu belirtmişti.

YAŞANAN GERGİNLİK ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Yabancı şirketlerinin Çin piyasasına girmesi için teknoloji transferi yapmaya zorlanması ve bu şirketlerin fikri mülkiyet haklarının Çin'de yeteri kadar korunmaması Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticarette son dönemde yaşanan gerginliğin önemli gündem maddelerini oluşturuyor.ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin Çin’e karşı verdiği 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı tarafların karşılıklı ithal ettikleri ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi planını gündeme taşımasıyla sonuçlandı.

SEKTÖRLER HEDEF ALDI

ABD’nin geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından Çin de ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila 25 tarife getirildiğini ilan etmişti. ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki 1300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi getirilmesi planı Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Pekin yönetiminin de yaklaşık 50 milyar dolar tutarında 106 ABD menşeili ürüne yüzde 25 vergi planı elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi ürünleri kapsıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 11:13 türkiye abdeye bütün karasularımızı sonsuza kadar kapatmalıdır.zaten akpnni hataları abdyi kaardenize açılmasına yaradı.

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