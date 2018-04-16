Gerginlik tırmanıyor! Taksim'de polis ablukası

CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Cumhuriyet anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken alana kimse alınmıyor.

Gerginlik tırmanıyor! Taksim'de polis ablukası

OHAL'in 7'nci kez uzatılması kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Polis, Taksim Meydanı'nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

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Gerginlik tırmanıyor! Taksim'de polis ablukası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer saat 11.30 sıralarında Taksim'de geldi. Polis, gruba Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. CHP'liler Taksim Meydanı çevresinde sloganlar atarak bekliyor. CHP İstanbul İl Örgütü Yöneticileri “Meydanda oturma eylemi yapacağız. İzin verilmez ise İstiklal Caddesi’nden Galatasaray Meydanı'na yürüyeceğiz” dedi.

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Gerginlik tırmanıyor! Taksim'de polis ablukası

CHP'liler Taksim'e geldi, polis oturma eylemine izin vermeyeceğini iletirken gerginlik iyice tırmanmaya başladı.

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Gerginlik tırmanıyor! Taksim'de polis ablukası

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