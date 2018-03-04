Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınan Arılı Vadisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen heyet inceleme yapmak istedi. Vadinin 'doğal sit' özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü 4 ayrı yerde kesti. Tartışmaların üzerine heyet inceleme yapamadan vadiden ayrılmak zorunda kaldı.
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu gerekçesiyle 7 yıl önce ’doğal sit’ alanı ilan edilen Arılı Vadisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden gelen heyet, ’potansiyel doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ kapsamında inceleme yapmak istedi. Heyetin yapacağı inceleme ile vadinin ’doğal sit’ özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü Yaylacılar köyünde kesti.
"CANIMIZI ALIN, SONRA DEREMİZİ ALIRSINIZ": 3 araçlık konvoyu durduran vatandaşlar, yapılacak incelemeden muhtarlığın ve kendilerinin haberi olmadığını belirterek gruba tepki gösterdi. Heyetin görev yazılarını inceleyen vatandaşlar, araçların köye girişine izin vermedi. Heyete, "Burası bizim yaşam alanımız" diyerek çıkışan vatandaşlar, "Bütün köyün canını alın, ondan sonra ancak dereyi alırsınız" ifadeleri ile tepkilerini sürdürdü. Tepkiler üzerine heyet köyden ayrıldı. Heyetin yolu 3 ayrı noktada daha tepkili vatandaşlar tarafından kesildi.
"BAKANLIK, ŞİRKET YETKİLİLERİNE VERDİĞİ DEĞERİ HALKA VERMİYOR": Durdurulan araçların içindeki heyete seslenen Fındıklı Derelerini Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar, Arılı Vadisi'ni doğal sit alanı statüsünden çıkarmak için gelen heyetin hukuku ve halkı yok saydığını belirterek, "Satılacak bir kaşır toprağımız yok. Çevre Müdürlüğü, şirket yetkililerine verdiği ilgi ve değeri halka vermiyor. Dereleri halkın elinden alıp, şirketlere talan ettiren bakanlık olur mu? Burası bizim yaşam alanımızdır" diyerek tepkisini dile getirdi.
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