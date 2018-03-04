Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınan Arılı Vadisi'nde inceleme için gelen heyetin önü kesildi, gerginlik yaşandı.

Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 'doğal sit' alanı ilan edilerek koruma altına alınan Arılı Vadisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen heyet inceleme yapmak istedi. Vadinin 'doğal sit' özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü 4 ayrı yerde kesti. Tartışmaların üzerine heyet inceleme yapamadan vadiden ayrılmak zorunda kaldı.

114
Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu gerekçesiyle 7 yıl önce ’doğal sit’ alanı ilan edilen Arılı Vadisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden gelen heyet, ’potansiyel doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ kapsamında inceleme yapmak istedi. Heyetin yapacağı inceleme ile vadinin ’doğal sit’ özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü Yaylacılar köyünde kesti.

214
Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

"CANIMIZI ALIN, SONRA DEREMİZİ ALIRSINIZ": 3 araçlık konvoyu durduran vatandaşlar, yapılacak incelemeden muhtarlığın ve kendilerinin haberi olmadığını belirterek gruba tepki gösterdi. Heyetin görev yazılarını inceleyen vatandaşlar, araçların köye girişine izin vermedi. Heyete, "Burası bizim yaşam alanımız" diyerek çıkışan vatandaşlar, "Bütün köyün canını alın, ondan sonra ancak dereyi alırsınız" ifadeleri ile tepkilerini sürdürdü. Tepkiler üzerine heyet köyden ayrıldı. Heyetin yolu 3 ayrı noktada daha tepkili vatandaşlar tarafından kesildi.

314
Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

"BAKANLIK, ŞİRKET YETKİLİLERİNE VERDİĞİ DEĞERİ HALKA VERMİYOR": Durdurulan araçların içindeki heyete seslenen Fındıklı Derelerini Koruma Platformu sözcüsü Hüseyin Acar, Arılı Vadisi'ni doğal sit alanı statüsünden çıkarmak için gelen heyetin hukuku ve halkı yok saydığını belirterek, "Satılacak bir kaşır toprağımız yok. Çevre Müdürlüğü, şirket yetkililerine verdiği ilgi ve değeri halka vermiyor. Dereleri halkın elinden alıp, şirketlere talan ettiren bakanlık olur mu? Burası bizim yaşam alanımızdır" diyerek tepkisini dile getirdi.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro