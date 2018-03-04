Gergin dakikalar! Girişlerine izin verilmeyince...

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu gerekçesiyle 7 yıl önce ’doğal sit’ alanı ilan edilen Arılı Vadisi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden gelen heyet, ’potansiyel doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi’ kapsamında inceleme yapmak istedi. Heyetin yapacağı inceleme ile vadinin ’doğal sit’ özelliğinin kaldırıp, Hidroelektrik Santral (HES) projelerinin önünün açılacağını öne süren vatandaşlar, heyetin önünü Yaylacılar köyünde kesti.