'Gergedan virüsü diye bir şey yok!'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonlarına ‘Gergedan Virüsü’nün sebep olduğu söyleniyor, böyle bir virüs ismi yok.

Twitter

Facebook 1 9