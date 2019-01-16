'Gergedan virüsü diye bir şey yok!'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Son günlerde pek çok insanı hastanelik eden üst solunum yolu enfeksiyonlarına ‘Gergedan Virüsü’nün sebep olduğu söyleniyor, böyle bir virüs ismi yok.
‘Rhinovirüs’ ismi son zamanlarda medyada görüldüğü üzere gergedandan değil virüsün doğası gereği yerleşmeyi sevdiğinden dolayı ‘burun’ anlamına gelen ‘Rhino’ kelimesinden geliyor” dedi
‘GERGEDAN’ DEĞİL ‘BURUN’ ANLAMINDA “Üst solunum yolu enfeksiyonları (soğuk algınlığı); çeşitli virüsler tarafından oluşturulan, üst solunum yollarına ait hafif seyirli semptomlar ile seyreden hastalık tablosuna verilen addır.
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