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Gerçekler ortaya çıktı! Galatasaray'da 25 milyon euroluk çatlak

Gerçekler ortaya çıktı! Galatasaray'da 25 milyon euroluk çatlak

Galatasaray, kulübün üç yılda yaratacağı gelir kaynakları-beklentileriyle ilgili UEFA’ya 9 Mart’ta sunum yapmış, bu sayede Avrupa’dan men almamıştı. Ama UEFA gelinen noktada, gelirlerde 25 milyon Euro'luk tutarsızlık tespit etti.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 09:34 - Güncelleme: 19-10-2018 09:34

UEFA'nın Galatasaray hakkındaki 'yeniden inceleme' kararının yankıları sürüyor. UEFA'nın hamlesine dair birçok iddia ortaya atılırken, gerçekler ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık gelir bazında yaratılacak kaynaklar ve beklentileri ile ilgili 9 Mart tarihinde Nyon'da UEFA heyetine sunum yapmıştı.

UEFA BU YÜZDEN MEN ETMEDİ
Takvim'de yer alan habere göre; Sunumda; oyuncu satışı, Şampiyonlar Ligi gelirleri, tesislerden gelecek para ve mağazacılık-ürün satışıyla 3 yıllık gelir taahhütünde bulunulmuştu. UEFA bu sunum sonrasında Avrupa'dan men cezası vermemişti.

RAKAMLARDA SAPMA VAR!
Ancak geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gelirlerini yeniden kontrol eden UEFA'nın, 3 yıllık taahhütte sapma tespit ettiği ve bu rakamın 25 milyon euro'ya ulaştığı ifade edildi. Ve bu nedenle soruşturma açtığı belirlendi.

GOMİS BU YÜZDEN Mİ SATILDI?
Özellikle transfer geliri konusunda sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Hatta G.Saray'ın Gomis'i apar topar satmasının ve Maicon'u elden çıkarmak istemesinin arkasında da bu sıkıntının yattığı gelen bilgiler arasında.

"KESİN CEZA YOK DİYEMEM"​
Kulübün Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesinin tanıtım toplantısının ardından açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ana gündem maddesi UEFA kriziydi. Temkinli konuşmayı tercih eden Başkan Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili, "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz" dedi.

AKBABA İÇİN PARA GELMEDİ
Yaklaşık 3.5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptıklarını vurgulayan Cengiz, "Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz" diye konuştu. Emre Akbaba transferinde destek sözü veren sponsorlarından henüz para almadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, "Forvet transferi yapamadık. Sorumluluk bizde" açıklamasını yaptı.

952 MİLYON BEKLİYORUZ
Riva projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Cengiz, "952 milyon gelir bekliyoruz. Faranti edilen minimum tutar bu" dedi.

BİZ BELEŞE KONMAYIZ!
Cengiz, "Stadı bedavaya yapmadık. Mecidiyeköy'ü verdik. Beleşe konmayız. Dişimizle tırnağımızla mücadele ettik" diye konuştu.

1-5 MİLYON LİRAYA VİLLALAR SATILACAK
Riva projesini gerçekleştirecek olan Yılmaz İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Hakan Yılmaz, "2.8 milyar lira yatırım yapacağız. Villa fiyatları 1 milyon ile 5 milyon lira arasında değişiyor" dedi.

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