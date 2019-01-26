Gerçeği komşusundan öğrendi 38 yıl sonra annesine kavuştu

Kazakistanlı anne ve oğlunun film senaryolarına konu olacak kavuşma hikayesi, Kulbarshin ile eşi Tlemes Dusembin'in anlaşmazlık yaşanmasıyla başladı. 3 çocuk annesi Kulbarshin Dusembin, 1 yaşındaki oğlu Ural'ı boşandığı eşine bırakarak 2 kızıyla evden ayrıldı. Kazakistan'ı terk ederek Moldova'ya yerleşen kadın, kızlarıyla burada yeni bir yaşam kurdu. Ancak kızlarının biri vefat eden Kulbarshin, diğer kızı ile 1999 yılında geldiği Türkiye'de Artvin'in Şavşat ilçesine yerleşti.

Twitter

Facebook 1 14