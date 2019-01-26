Gerçeği komşusundan öğrendi 38 yıl sonra annesine kavuştu

Kazakistanlı anne ve oğlunun film senaryolarına konu olacak kavuşma hikayesi, Kulbarshin ile eşi Tlemes Dusembin'in anlaşmazlık yaşanmasıyla başladı. 3 çocuk annesi Kulbarshin Dusembin, 1 yaşındaki oğlu Ural'ı boşandığı eşine bırakarak 2 kızıyla evden ayrıldı. Kazakistan'ı terk ederek Moldova'ya yerleşen kadın, kızlarıyla burada yeni bir yaşam kurdu. Ancak kızlarının biri vefat eden Kulbarshin, diğer kızı ile 1999 yılında geldiği Türkiye'de Artvin'in Şavşat ilçesine yerleşti.
Burada evlenenen ve Türk vatandaşlığına geçip Kadriye Tucan adını alan kadın, bakıcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Geride bıraktığı oğluna ulaşmak isteyen Kadriye Tucan'ın yıllar süren girişimleri ise sonuçsuz kaldı.
GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, ANNESİNE KAVUŞTU
Yıllardır Kazakistan'da kendisine annesinin öldüğü söylenen Ural Dusembin, geçen ay bir komşusundan hayatta olduğu gerçeğini öğrendiği annesinin Türkiye'de, Artvin'in Şavşat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Konsolosluklar aracılığıyla ulaştığı annesi ile telefonla görüşen Ural Dusembin, Türkiye'nin yolunu tuttu.
Dusembin, geldiği Şavşat'ta annesine kavuştu. Herkesi duygulandıran buluşmada anne-oğul sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi. Yıllar sonra kavuştuğu oğlunun elini bırakmayan Kadriye Tucan, "Dünyalar benim oldu" derken, oğlu Ural Dusembin ise "Artık annemi hiç bırakmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.
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