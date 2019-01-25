George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

George Soros paranın sihirbazı olarak biliniyor. "Spekülatör", "hırsız", "provakatör" "darbeci" diyen de var. Macar asıllı Yahudi işadamı Soros'u tartışmalı bir isme dönüştüren ABD ve Avrupa ve başka yerlerdeki bağışları ve siyasi faaliyetleri oldu. 1930 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünyaya geldi. Ancak kendisi ABD vatandaşı. George Soros'u dünya, finans spekülatörünün spekülatörü olarak tanıdı.
ÜLKELERİ KARIŞTIRDI: George Soros'un asıl şöhreti ise 'sivil' darbeleri. Ukrayna'daki turuncu devrim ve Gürcistan devrimi tamamen onun ürünü. Bu ülkelerdeki sivil toplum yapılarını finanse ederek hükümetleri yıkan Soros, Arap Baharı'nda da başroldeydi. George Soros Türkiye'de kurduğu Açık Toplum Enstitüsü üzerinden bir çok protesto ve gösterinin finansörü olmakla suçlandı.
GEZİ'DE PARMAĞI OLDUĞU İDDİASI: Gezi olaylarının perde arkasında da onun olduğu iddia edildi. Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala, Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyesiydi. Açık Toplum Vakfı, bilindiği üzere Kasım ayında Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.
YÜKSELEN ÇİN HEDEFİNDE: Karanlıklarla geçmişiyle dolu bu isim Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'e sert eleştiriler yöneltti. Soros, Çin liderinin özgür toplumlara yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi.
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