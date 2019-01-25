George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

George Soros paranın sihirbazı olarak biliniyor. "Spekülatör", "hırsız", "provakatör" "darbeci" diyen de var. Macar asıllı Yahudi işadamı Soros'u tartışmalı bir isme dönüştüren ABD ve Avrupa ve başka yerlerdeki bağışları ve siyasi faaliyetleri oldu. 1930 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünyaya geldi. Ancak kendisi ABD vatandaşı. George Soros'u dünya, finans spekülatörünün spekülatörü olarak tanıdı.

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