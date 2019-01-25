George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

George Soros yine sahnede. Macaristan doğumlu Yahudi iş adamı Amerikalı milyarder George Soros, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, o ülke liderini çok açık biçimde eleştirdi.

George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

George Soros paranın sihirbazı olarak biliniyor. "Spekülatör", "hırsız", "provakatör" "darbeci" diyen de var. Macar asıllı Yahudi işadamı Soros'u tartışmalı bir isme dönüştüren ABD ve Avrupa ve başka yerlerdeki bağışları ve siyasi faaliyetleri oldu. 1930 yılında Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünyaya geldi. Ancak kendisi ABD vatandaşı. George Soros'u dünya, finans spekülatörünün spekülatörü olarak tanıdı.

111
George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

ÜLKELERİ KARIŞTIRDI: George Soros'un asıl şöhreti ise 'sivil' darbeleri. Ukrayna'daki turuncu devrim ve Gürcistan devrimi tamamen onun ürünü. Bu ülkelerdeki sivil toplum yapılarını finanse ederek hükümetleri yıkan Soros, Arap Baharı'nda da başroldeydi. George Soros Türkiye'de kurduğu Açık Toplum Enstitüsü üzerinden bir çok protesto ve gösterinin finansörü olmakla suçlandı.

211
George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

GEZİ'DE PARMAĞI OLDUĞU İDDİASI: Gezi olaylarının perde arkasında da onun olduğu iddia edildi. Gezi Parkı olaylarının finansörü olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala, Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyesiydi. Açık Toplum Vakfı, bilindiği üzere Kasım ayında Türkiye'de faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

311
George Soros 'en büyük tehdit' dedi o lideri hedef gösterdi

YÜKSELEN ÇİN HEDEFİNDE: Karanlıklarla geçmişiyle dolu bu isim Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'e sert eleştiriler yöneltti. Soros, Çin liderinin özgür toplumlara yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro