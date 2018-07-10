George Clooney trafik kazası geçirdi

Tatil için gittiği Sardinya Adası'nda motosikletiyle dolaşan George Clooney, hareket halindeki bir araca çarptı.

John Paul Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki aktörün dizinde ve kolunda çürükler oluştuğu ancak durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Eşi Amal Clooney hastaneye geldikten sonra yıldız oyuncu ambulansla taburcu edildi.