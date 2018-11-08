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Genk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Genk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Genk'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın uzun bölümünü önde götüren siyah-beyazlılar son dakikalarda yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Genk, 7 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 4 puanda kaldı

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 18:31 - Güncelleme: 08-11-2018 22:55

Beşiktaş Belçika'dan bir puanla dönüyor. Genk deplasmanına çıkan Beşiktaş 87. dakikaya kadar Querasma'nın golüyle 1-0 önde götürdüğü maçta 87. dakikada Sander Berge'nin golüne engel olamayınca bir puana razı olmak zorunda kaldı.

Beşiktaş maç boyunca organize bir görüntü verirken ilk dakikalarda rakibi karşısında ciddi bir üstünlük kurdu. Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde sahneye çıkan Beşiktaş Querasma'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da oyunu elinde tutan Beşiktaş önemli pozisyonlar yakalarken, kalesinde çok ciddi tehlikeler ise yaşamadı. Karşılaşmada dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Sander Berge'nin uzaktan attığı golle skora denge geldi. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın galibiyet çabaları sonuçsuz kalınca müsabaka 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 4'e, Genk ise 7'ye yükseltti.

GENK: 1 - 1 :BEŞİKTAŞ

Stat: Genk Arena
Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel (Almanya)

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil (Dk. 66 Fiolic), Malinovskiy (Dk. 60 Berge), Uronen, Pozuelo, Heynen, Maehle, Aidoo, Ndongala (Dk. 89 Ingvartsen)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Necip Uysal, Pepe, Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Ljajic), Medel, Quaresma, Oğuzhan Özyakup (Dk. 90 Vagner Love), Lens (Dk. 12 Mustafa Pektemek), Babel

Goller: Dk. 16 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 87 Berge (Genk)

Sarı kartlar: Dk. 15 Necip Uysal, Dk. 80 Pepe (Beşiktaş), Dk. 35 Samatta (Genk)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İnsaf be Şenol Hoca... 08 Kasım 2018 23:06 yok artık ya gerçekten çıldırıyoruz. sorun neyse çözün Babel resmen topa vurmuyor canla başla oynayan bir Medel var. Necip bu takımda top toplayıcı olamaz neden kadroda . Yeter Şenol Hoca Yeterrrrr

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