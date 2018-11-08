Genk Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş Belçika'dan bir puanla dönüyor. Genk deplasmanına çıkan Beşiktaş 87. dakikaya kadar Querasma'nın golüyle 1-0 önde götürdüğü maçta 87. dakikada Sander Berge'nin golüne engel olamayınca bir puana razı olmak zorunda kaldı.

Beşiktaş maç boyunca organize bir görüntü verirken ilk dakikalarda rakibi karşısında ciddi bir üstünlük kurdu. Maçta dakikalar 15'i gösterdiğinde sahneye çıkan Beşiktaş Querasma'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da oyunu elinde tutan Beşiktaş önemli pozisyonlar yakalarken, kalesinde çok ciddi tehlikeler ise yaşamadı. Karşılaşmada dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise Sander Berge'nin uzaktan attığı golle skora denge geldi. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın galibiyet çabaları sonuçsuz kalınca müsabaka 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 4'e, Genk ise 7'ye yükseltti.

GENK: 1 - 1 :BEŞİKTAŞ

Stat: Genk Arena

Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel (Almanya)

Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil (Dk. 66 Fiolic), Malinovskiy (Dk. 60 Berge), Uronen, Pozuelo, Heynen, Maehle, Aidoo, Ndongala (Dk. 89 Ingvartsen)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Necip Uysal, Pepe, Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Ljajic), Medel, Quaresma, Oğuzhan Özyakup (Dk. 90 Vagner Love), Lens (Dk. 12 Mustafa Pektemek), Babel

Goller: Dk. 16 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 87 Berge (Genk)

Sarı kartlar: Dk. 15 Necip Uysal, Dk. 80 Pepe (Beşiktaş), Dk. 35 Samatta (Genk)