Genk - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında 4-2 yenildiği Belçika ekibi Genk ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş gruptan çıkma şansını devam ettirmek ve rakibinden rövanşı almak için deplasmanda kazanmak istiyor. Genk grupta 6 puanla lider durumdayken Beşiktaş 3 puanla son sıraya yer alıyor.

Bu akşam Luminus Arena'da oynanacak ve saat 20:55'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Genk - Beşiktaş muhtemel 11'ler...



Genk: Vukovic, Dewaest, Uronen, Lucumi, Paintsil, Malinovsky, Pozuelo, Heynen, Maehle, Ndongala, Samatta

Beşiktaş: Karius, Medel, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Babel

BEŞİKTAŞ SON SIRADA

Beşiktaş, Genk’i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg’u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö’ye 2-0, sahasında Genk’e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.