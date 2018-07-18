Genital bölge sorunlarına ameliyatsız çözüm nelerdir?

Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman, yeni geliştirilen bir radyo frekans yöntemi ile hastanın herhangi bir perhize gerek kalmadan ameliyatsız ve ağrısız çözümü olduğunu cevapla.tv izleyecilerine anlattı.

Vajinasının içinin daraltılması, kapakçıklarının sıkılaştırılması, o bölgenin denk açılması ve hatta hastanın menopoz sonrasında olduğu gibi kuruma problemleri varsa giderilmesi için ve idrar kaçırmasına destek olmasına kadar bir çok işlem cinsel perhize gerek kalmadan gün içinde yapılan bir tedavi ile ameliyatsız şekilde hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerinde ve özel hayatlarında daha keyifli ve daha sağlıklı olmalarına destek olmaktadır.

Kaynak: cevapla.tv