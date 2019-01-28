Genetikleri değiştirilen tavukların yumurtası kansere şifa olacak

Herhangi bir canlının genetiğiyle oynanması, ahlaki değerler açısından kimilerine yanlış gelse de, bilim ve tıp bu yönde ilerliyor. Bu sefer de İskoçyalı araştırmacılar, genetiğiyle oynanmış tavuklar üretti.

Bazı kanser türleri ve eklem iltihaplanmalarıyla mücadelede kullanılabilecek ilaçlar yumurtlayabilen tavuklar, tıp dünyasında devrime yol açacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Araştırmacılar tarafından genetiği değiştirilen tavuklardan çıkan yumurtalar sonucu oluşan söz konusu ilaçların üretimi, ilaç şirketlerinin şu anda yaptıklarına kıyasla 10 ila 100 kat daha ucuz.

Uzmanlar, tavukların yumurtlamasıyla ilaç üretimin ticari boyutlarda yapılabileceğine inanıyor. Edinburgh'taki Roslin Teknolojileri'den Dr. Lissa Herron tavukların çiftliktekilere kıyasla, daha çok acı çekmediklerini veya "şımartılmadıklarını" söyledi.

Herron "Çok büyük kümeslerde yaşıyorlar. Yüksek eğitimli teknisyenler tarafından günlük suları ve yemleri veriliyor ve çok rahat bir aşam sürüyorlar. Tavuklar sadece normal bir şekilde yumurtluyor. Sağlıklarını herhangi bir şekilde etkilemiyor. Sadece yumurtluyorlar" dedi.